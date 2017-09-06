Милош Земан: Лучше отказаться от дотаций ЕС, чем впустить мигрантов

Катерина Айзпурвит
06-09-2017
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Президент Чехии Милош Земан прокомментировал решение Судебного двора ЕС, отклонившего иск Словакии и Венгрии, которые пытались опротестовать введение квот на распределение беженцев. Суд указал на то, что решение о перераспределении 120 000 беженцев низ Италии и Греции не требовало единогласного одобрения со стороны стран-членов ЕС.

«Я думаю, мы не должны склоняться, не должны позволять нам угрожать… Лучше отказаться от дотаций ЕС, чем впустить сюда мигрантов», – подчеркнул в своем выступлении Милош Земан, который также высказал убеждение, что культура мигрантов из исламских стран существенно отличается от европейской.

 
 
 
 
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