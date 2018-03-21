МИД сообщил об итогах вызова посла РФ из-за заявлений России о чешском происхождении отравляющего вещества «новичок»

Министр иностранных дел Мартин Стропницкий прокомментировал вызов в МИД посла РФ Александра Змеевского, который последовал за заявлением России о возможном чешском происхождении нервно-паралитического газа «новичок». Встречу с главой российского диппредставительства провел заместитель министра Иво Шрамек.

На итоговой пресс-конференции Мартин Стропницкий назвал утверждение МИД России о том, что отравляющее вещество могло быть произведено в Чехии, «абсолютно оторванным от реальности». Включение Чехии в число стран, которые РФ назвало в качестве возможных производителей «новичка» (туда также попали Великобритания, Словакия и Швеция), министр связывает с тем, что в стране традиционно сильны химические войска, и эта специализация присутствовала и во времена действия Варшавского договора. Посол РФ Александр Змеевский в качестве единственного аргумента напомнил о том, что «Чехия работает с подобными веществами». Однако с «новичком» Чехия не имела и не имеет ничего общего, и умозаключения на эту тему абсолютно лживы и «не способствуют улучшению чешско-российских взаимоотношений», подчеркнул глава МИД ЧР.

Мартин Стропницкий также сообщил, что разговор «носил не эмоциональный, а предметный характер», «как это и должно быть в дипломатии». «Господин посол выслушал наши возражения, и посмотрим, что будет дальше», – сказал министр.

В целом, глава МИД ЧР охарактеризовал разговор как «рациональный обмен сообщениями» о позициях сторон, «которые в данный момент несовместимы». «Мы все это время настаивали на том, чтобы Россия сотрудничала с Великобританией, что РФ не делает». «Великобритания – наш союзник, а с Россией наши отношения хуже, чем мы бы того хотели», – указал Мартин Стропницкий, который также подчеркнул, что использование отравляющего вещества в Солсбери является общеевропейской проблемой. На вопрос о возможной высылке из Чехии российских дипломатов по примеру Великобритании министр ответил, что здесь важна выработка коллективной позиции, в русле которой действовали бы все европейские страны.