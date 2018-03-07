МИД откроет доступ к мемориальному месту, связанному с трагической смертью Яна Масарика

В пятницу, 9 марта, Mинистерство иностранных дел ЧР предлагает гражданам посетить памятное место в Чернинском дворце, где непосредственно перед своей смертью находился министр иностранных дел Чехословакии Ян Масарик. Об этом МИД сообщает на своем сайте.

Ян Масарик, сын первого чехословацкого президента, умер 70 лет назад. Обстоятельства его трагической гибели, произошедшей в ночь с 9 на 10 марта, расследовались неоднократно. Изначально предполагалось, что причиной смерти стало самоубийство, позже была выдвинута гипотеза о том, что министр был убит. О смерти Я. Масарика напоминает мемориальная доска, установленная на том месте, где он погиб в результате падения из окна здания МИДа.