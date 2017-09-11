МИД ЧР: среди жертв урагана Ирма чехов нет

Среди жертв разрушительного урагана Ирма, который свирепствует во Флориде и на Карибских островах, граждан Чехии нет, сообщает чешский МИД. По информации чешских представительств в США и на Кубе, никто из чешских граждан не попал в кризисную ситуацию. Министерство иностранных дел и далее не рекомендует путешествия в опасные области.

В минувшие дни в Посольстве и чешских почетных консульствах в Орландо и Майами были зафиксированы десятки телефонных звонков от чешских граждан. Чаще всего люди интересовались ситуацией на месте и тем, стоит ли совершать запланированные поездки или нет.

По информации МИД ЧР во Флориде находятся тысячи граждан Чехии, помимо многочисленной диаспоры, также туристы.