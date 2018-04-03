МИД ЧР: Негативная реакция России на выдачу Никулина в США была ожидаемой

Катерина Айзпурвит
03-04-2018
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Как сообщает в своем Twitter Министерство иностранных дел ЧР, негативная реакция России на экстрадицию из Чехии в США россиянина Евгения Никулина была вполне ожидаемой и «не стала сюрпризом».

Внешнеполитическое ведомство также подчеркивает, что решение об экстрадиции было суверенным решением Чешской Республики, которое опиралось на решение судов разных инстанций, включая Конституционный.

2 апреля Москва выразила свое возмущение выдачей Евгения Никулина Соединенным Штатам. «Решение Праги расценивается как осознанный и политически мотивированный шаг, направленный на подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества», – говорится в сообщении МИД РФ. По утверждению российского внешнеполитического ведомства, при принятии решения «руководствовалось не правовыми нормами, а стремлением в очередной раз продемонстрировать возведённую в последнее время в ранг абсолютного приоритета «союзническую лояльность».

В США Никулин обвиняется в хакерских атаках на социальные сети. Также в прессе циркулируют слухи о его возможной причастности к вмешательству России в американские президентские выборы.

Катерина Айзпурвит
03-04-2018
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