МИД ЧР: Негативная реакция России на выдачу Никулина в США была ожидаемой

Как сообщает в своем Twitter Министерство иностранных дел ЧР, негативная реакция России на экстрадицию из Чехии в США россиянина Евгения Никулина была вполне ожидаемой и «не стала сюрпризом».

Внешнеполитическое ведомство также подчеркивает, что решение об экстрадиции было суверенным решением Чешской Республики, которое опиралось на решение судов разных инстанций, включая Конституционный.

2 апреля Москва выразила свое возмущение выдачей Евгения Никулина Соединенным Штатам. «Решение Праги расценивается как осознанный и политически мотивированный шаг, направленный на подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества», – говорится в сообщении МИД РФ. По утверждению российского внешнеполитического ведомства, при принятии решения «руководствовалось не правовыми нормами, а стремлением в очередной раз продемонстрировать возведённую в последнее время в ранг абсолютного приоритета «союзническую лояльность».

В США Никулин обвиняется в хакерских атаках на социальные сети. Также в прессе циркулируют слухи о его возможной причастности к вмешательству России в американские президентские выборы.