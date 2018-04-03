МИД ЧР: Негативная реакция России на выдачу Никулина в США была ожидаемой

Как сообщает в своем Twitter Министерство иностранных дел ЧР, негативная реакция России на экстрадицию из Чехии в США россиянина Евгения Никулина была вполне ожидаемой и «не стала сюрпризом».
Внешнеполитическое ведомство также подчеркивает, что решение об экстрадиции было суверенным решением Чешской Республики, которое опиралось на решение судов разных инстанций, включая Конституционный.
2 апреля Москва выразила свое возмущение выдачей Евгения Никулина Соединенным Штатам. «Решение Праги расценивается как осознанный и политически мотивированный шаг, направленный на подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества», – говорится в сообщении МИД РФ. По утверждению российского внешнеполитического ведомства, при принятии решения «руководствовалось не правовыми нормами, а стремлением в очередной раз продемонстрировать возведённую в последнее время в ранг абсолютного приоритета «союзническую лояльность».
В США Никулин обвиняется в хакерских атаках на социальные сети. Также в прессе циркулируют слухи о его возможной причастности к вмешательству России в американские президентские выборы.
Прага дороже Москвы
Белорусская народная республика – ровесница Чехословакии
МИД сообщил об итогах вызова посла РФ из-за заявлений России о чешском происхождении отравляющего вещества «новичок»
Глава Минобороны: Почему нашей кибербезопасностью занимается сторонник Кремля?
Земана заподозрили в измене из-за «Новичка»