МИД Чехии: Проблемы с пересечением белорусско-российской границы

Министерство иностранных дел Чешской Республики предупреждает граждан о проблемах с пересечением белорусско-российской границы. Повторно зарегистрированы случаи запрета пересечения границы российскими органами и возвращения обратно на территорию Беларуси граждан некоторых стран, в том числе и Чехии. Согласно разъяснению российских представителей, белорусско-российские переходы не предназначены для пропуска граждан третьих стран, так как на рубежах не проводится систематическая проверка заграничных паспортов. Это означает, что граждане третьих стран не имею права на пересечение белорусско-российской границы.

Возникшая ситуация в настоящее время является предметом проводимых дипломатических переговоров между ЕС, включая Чехию, и Россией.

В связи с возникшими проблемами Министерство иностранных дел Чешской Республики в настоящее время рекомендует гражданам страны не пользоваться белорусско-российскими пограничными переходами для поездок в Российскую Федерацию. Рекомендация касается сухопутного, железнодорожного и воздушного транспорта.

МИД Чехии также рекомендует всем гражданам страны, отправляющимся в заграничные путешествия, зарегистрироваться на специализированном сайте DROZD.