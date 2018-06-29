МИД Чехии поддержит экспортеров в Сахеле и Омане

Лорета Вашкова
29-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Mинистерство инностранных дел Чешской Республики планирует расширение предоставляемых им услуг в Сахеле, обширной природной зоне в Африке, которая располагается на территории таких государств как Сенегал, Мавритания, Мали, Алжир, Буркина-Фасо, Нигер и другие. МИД также окажет более существенную поддержку чешским фирмам в Омане.

Государственное агентство по поддержке торговли CzechTrade намерено открыть новое представительство в Aргентине. Об этом представители Министерства иностранных дел и CzechTrade сообщили после завершения конференции экономических дипломатов и директоров зарубежных филиалов упомянутого агентства.

МИД на этой неделе информировал и об открытии двух чешских генеральных консульств - в Манчестере и Милане. Их деятельность, помимо прочего, будет ориентирована на поддержку чешских экспортеров. В конференции приняло участие 150 представителей CzechTrade, работников дипломатической службы, занятых в сфере экономики, a также представители 400 чешских предприятий.

Лорета Вашкова
29-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 