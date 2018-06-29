МИД Чехии поддержит экспортеров в Сахеле и Омане

Mинистерство инностранных дел Чешской Республики планирует расширение предоставляемых им услуг в Сахеле, обширной природной зоне в Африке, которая располагается на территории таких государств как Сенегал, Мавритания, Мали, Алжир, Буркина-Фасо, Нигер и другие. МИД также окажет более существенную поддержку чешским фирмам в Омане.

Государственное агентство по поддержке торговли CzechTrade намерено открыть новое представительство в Aргентине. Об этом представители Министерства иностранных дел и CzechTrade сообщили после завершения конференции экономических дипломатов и директоров зарубежных филиалов упомянутого агентства.

МИД на этой неделе информировал и об открытии двух чешских генеральных консульств - в Манчестере и Милане. Их деятельность, помимо прочего, будет ориентирована на поддержку чешских экспортеров. В конференции приняло участие 150 представителей CzechTrade, работников дипломатической службы, занятых в сфере экономики, a также представители 400 чешских предприятий.