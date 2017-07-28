По мнению министра иностранных дел Чехии Любомира Заоралека, Египет должен предоставить подробную информацию о том, что произошло на позапрошлой неделе на пляже курорта Хургада, где при нападении на отдыхающих была смертельно ранена чешская гражданка. Во время встречи с представителями СМИ министр также высказал мнение, что египетские власти должны взвесить возможность выплаты компенсации родственникам погибшей женщины. Данный вопрос будет темой для обсуждения во время встречи с главой МИД Египта. Чешская гражданка, смертельно раненная в Хургаде, скончалась в прошедший четверг в больнице Каира. Чехия намерена запросить результаты вскрытия. Тело погибшей чешской гражданки может быть перевезено на родину в начале следующей недели.