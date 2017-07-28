МИД Чехии ожидает, что Египет выплатит компенсацию родственникам погибшей чешской гражданки

Антон Каймаков
28-07-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

По мнению министра иностранных дел Чехии Любомира Заоралека, Египет должен предоставить подробную информацию о том, что произошло на позапрошлой неделе на пляже курорта Хургада, где при нападении на отдыхающих была смертельно ранена чешская гражданка. Во время встречи с представителями СМИ министр также высказал мнение, что египетские власти должны взвесить возможность выплаты компенсации родственникам погибшей женщины. Данный вопрос будет темой для обсуждения во время встречи с главой МИД Египта. Чешская гражданка, смертельно раненная в Хургаде, скончалась в прошедший четверг в больнице Каира. Чехия намерена запросить результаты вскрытия. Тело погибшей чешской гражданки может быть перевезено на родину в начале следующей недели.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 