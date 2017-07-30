МИД Чехии: Информация о том, что убийца чешской гражданки в Египте был сторонником ИГИЛ является спекуляцией

Антон Каймаков
30-07-2017
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Министерство иностранных дел Чехии отказалось подтвердить информацию Reuters о том, что египтянин, напавший в середине июля в Хургаде на туристов и смертельно ранивший чешскую туристку, был приверженцем ИГИЛ. Несмотря на то, что Reuters ссылается на результаты расследования египетской полиции, чешское внешнеполитическое ведомство на своей страничке в Twitter охарактеризовало поступившую информацию как спекуляцию СМИ. Во время нападения чешская гражданка получила ранения, которые в результате привели к ее смерти.

 
 
 
 
 
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