МИД Чешской Республики начал реализацию проекта «Год чешской аристократии в европейской дипломатии»

В Чернинском дворце, штаб-квартире МИД Чехии, в торжественной обстановке был дан старт реализации проекта «Год чешской аристократии в европейской дипломатии». Центральным событием программы проекта станет открытие новой экспозиции в замке города Йиндрихув-Градец, посвященной вкладу рода Чернинов в развитие дипломатии, которая будет охватывать период от начала «Нового времени» до первой половины XX столетия.

Деятельность членов аристократических родов внесла значительный вклад в формирование и развитие дипломатии Чехословакии и Чешской Республики после революции 1989 года.