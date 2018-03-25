МИД Чешской Республики начал реализацию проекта «Год чешской аристократии в европейской дипломатии»

Антон Каймаков
25-03-2018
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В Чернинском дворце, штаб-квартире МИД Чехии, в торжественной обстановке был дан старт реализации проекта «Год чешской аристократии в европейской дипломатии». Центральным событием программы проекта станет открытие новой экспозиции в замке города Йиндрихув-Градец, посвященной вкладу рода Чернинов в развитие дипломатии, которая будет охватывать период от начала «Нового времени» до первой половины XX столетия.

Деятельность членов аристократических родов внесла значительный вклад в формирование и развитие дипломатии Чехословакии и Чешской Республики после революции 1989 года.

 
 
 
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