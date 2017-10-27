МИД: Чешская Республика считает Каталонию неотделимой частью Королевства Испания

В ответ на принятие парламентом Каталонии резолюции о независимости МИД ЧР заявил, что продолжает считать этот регион неотделимой частью Королевства Испания.

«Чешская Республика поддерживает соблюдение конституции страны как базового закона демократического государства, обеспечивающего права и свободы всех граждан. Провозглашение Каталонией независимости, равно как и предшествовавшего ему референдума, находится в явном противоречии с действующей конституцией Испании», – говорится в официальном заявлении МИД ЧР.

Внешнеполитическое ведомство Чехии подчеркивает, что «провозглашение так наз. Республики Каталония не может иметь силы с точки зрения международного права. «Чешская Республика убеждена, что внутриполитическая проблема Испании может быть решена только правовыми методами и диалогом в рамках испанской конституционной системы», – указывается в заявлении МИД ЧР.