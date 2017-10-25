MfD: Томио Окамура не внес в налоговую декларацию 15 млн крон

По утверждению издания MfD, председатель партии «Свобода и прямая демократия» (SPD) Томио Окамура не внес в налоговую декларацию за 2016 г. сумму в размере 15 млн крон (577 тыс. евро). По данным газеты, политик не указал сумму, полученную от продажи квартиры в пражском районе Винограды, которая составила 10 мл крон (384 тыс. евро), и банковский кредит в размере 5 млн крон (193 тыс. евро).

При этом, согласно закону, все депутаты парламента обязаны указывать все свои доходу и финансовые обязательства. Томио Окамура отрицает, что что-то утаивал умышленно, заявляя, что налоговую декларацию составлял его бухгалтер.

Министерство юстиции передало дело об ошибках в налоговой декларации политика в районную администрацию по месту жительства Томио Окамуры, которая должна принять решение о том, было ли совершено правонарушение.