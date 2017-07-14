MfD: BMW планирует создать в Чехии центр тестирования самоуправляемых автомобилей

Лорета Вашкова
14-07-2017
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Немецкий автоконцерн BMW планирует в Чехии строительство центра тестирования новых автомобилей. Об этом в пятницу, 14 июля, в интервью газете Mladá fronta Dnes сообщил министр финансов ЧР Иван Пилный. Согласно информации газеты MfD, автозавод, инвестиции которого в таком случае достигли бы порядка миллиарда крон, сможет тестировать самоуправляемые автомобили в данном центре, который мог бы появиться в Устецком или Карловарском крае. Информацию о новом центре в пресс-службе государственного агентства по поддержке экспорта CzechInvest, как и BMW, однако, отказались комментировать.

 
 
 
 
 
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