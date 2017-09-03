Межгодовое сравнение: В Чехии сократилось количество новых случаев заражений ВИЧ

За первых 7 месяцев 2017 года в Чехии зарегистрировано 152 новых случаев заражения ВИЧ. За тот же период прошлого года было зарегистрировано 186 заражений. Последние два года показатели имели только восходящую тенденцию. Данные информационному агентству ČTK предоставил Мирослав Главатый, директор общества Red Ribbon, занимающегося профилактикой ВИЧ/СПИД.

С середины 80-х годов прошлого века, когда начались наблюдения, до конца июля 2017 года в Чехии всего было выявлено 3058 ВИЧ-позитивных. У 571 человека развился СПИД, 272 умерло.