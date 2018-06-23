Международный театральный фестиваль в городе Градец Кралове

В пятницу, 22 июня, прошло праздничное открытие XXIV Международного театрального фестиваля «Театр Европейских регионов» (Divadlo evropských regionů) в городе Градец Кралове. В рамках фестиваля выступят театральные труппы Чехии, Словакии, Франции, Бельгии, Италии, Германии и др.

Фестиваль продлится до 29 июня, билеты можно приобрести через интернет или в кассах города. Часть спектаклей пройдет под открытым небом.