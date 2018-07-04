Международный кинофестиваль в Карловых Варах поддержит О. Сенцова

В рамках 53-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах в среду, 4 июля, состоится акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Она начнется в 14:00 в клубе Aeroport, где запланирован показ дебютной полнометражной картины Сенцова «Гамер».

Фильм снят на русском и украинскoм языках, участвовал в нескольких международных кинофестивалях и получил высокую оценку кинокритиков. Это история юного геймера, который живет с матерью в Симферополе.

Показ фильма состоится на нескольких чешских кинофестивалях и в ряде киноучреждений Чехии.