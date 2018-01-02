Между Карловыми Варами и Москвой будет летать «Победа»

Аэропорт чешского курорта Карловы Вары впервые в истории заключил договор с бюджетной авиакомпанией. С середины февраля 2018 года два раза в неделю между Карловыми Варами и Москвой начнет осуществлять свои рейсы лоукостер «Победа». Продажа билетов началась уже в декабре прошлого года.

По словам директора аэропорта Карловых Вар Вацлава Черного, руководство воздушной гавани надеется, что бюджетная авиалиния быстро найдет своих клиентов. Прямыми рейсами из Москвы, по его словам, могут воспользоваться те, кто в настоящее время летает в Прагу и чтобы попасть на курорт, пользуется автомобильными или автобусными трансферами.

В Карловы Вары длительное время летают также самолеты из Шереметьево. Эта линия будет действовать и в 2018 году. В 2017 году из Карловых Вар во время летнего сезона также летали самолеты в Ташкент и в Тель-Авив.