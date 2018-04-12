Металлургический завод Poldi продан за 261 миллион крон

Тимур Кашапов
12-04-2018
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Обанкротившийся металлургический завод Poldi обрел нового владельца. Часть компании была выставлена на аукцион и продана за 261 млн крон (около 10 млн евро). Это на сто миллионов больше, чем составляла стартовая цена. В аукционе участвовали два юридических лица, сообщает информагентство ČTK.

На аукцион были выставлены две фирмы – Poldi и Poldi Trade, стоимость которых, по данным оценщиков, превышала 180 млн крон. О банкротстве завода было объявлено в декабре 2017 года, после чего почти все работники были уволены. Отметим, что некоторое время владельцем предприятия, по данным чешской газеты Mladá Fronta Dnes, являлся топ-менеджер «Газпромбанка» Андрей Зокин.

 
 
 
 
 
 
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