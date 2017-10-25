Мэрия Праги ужесточила проверки таксистов

Катерина Айзпурвит
25-10-2017
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После введения новых правил мэрия Праги ужесточила проверки таксистов – как обычных компаний, так и работающих в системе Uber.

В течение двух недель сотрудники пражской администрации провели проверки около 100 водителей такси.

При этом больше всего нареканий вызвали именно таксисты Uber – у каждого из 29 водителей, в отношении которых осуществлялась проверка, были обнаружены недочеты. Сотрудники мэрии выписали три штрафа на общую сумму 150 000 крон (5 750 евро) и аннулировали пять лицензий. В случае если водитель не в состоянии выплатить штраф, на его автомобиль ставится блокиратор.

Наиболее частые проступки Uber – отсутствие таксометра, обозначения автомобиля как такси и ценника на видном месте.

 
 
 
 
 
 
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