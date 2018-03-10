Мэрия Праги не вывесила тибетский флаг, но акцию солидарности поддержали районные муниципалитеты

Мэрия чешской столицы, а также районные администрации Праги-1, 8 и 10 не присоединились к акции «Флаг за Тибет». При этом тибетский флаг появился в окне мэрии, где расположен офис партии ТОР-09.

«Отказ от проблематики защиты прав человека ради экономических отношений с Китаем непростителен», – подчеркнул председатель представителей ТОР-09 в пражской мэрии Вацлав Новотны. Руководство мэрии, со своей стороны, уточняет что вывешивает исключительно флаги ЧР и ЕС.

На фасадах зданиях муниципалитетов районов Праги 3,4, 5, 6, 7 и 9 тибетские флаги были установлены.

Международный День солидарности с Тибетом проводится в память о 80 000 жертв восстания в Лхассе 10 марта 1959 года. В Чехии акции в поддержку Тибета проводятся с 1996 г.