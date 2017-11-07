Меньше денег на школьных ассистентов

Министерство образования задумалось о сокращении общей суммы средств, перечисляемых школам на работу педагогических ассистентов в рамках реализации программы инклюзивного образования. Пересмотр правил финансирования позволит государству ежегодно сэкономить 1,08 миллиарда крон (около 42 миллионов евро).

Изменение правил связано с тем, что в настоящее время школы получают на педагогических ассистентов больше средств, чем реально необходимо. Неосвоенные суммы остаются в распоряжении школ и за счет них выплачиваются премиальные сотрудникам, которые не принимают участия в реализации программы инклюзивного образования.