Меньше денег на школьных ассистентов

Антон Каймаков
07-11-2017
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Министерство образования задумалось о сокращении общей суммы средств, перечисляемых школам на работу педагогических ассистентов в рамках реализации программы инклюзивного образования. Пересмотр правил финансирования позволит государству ежегодно сэкономить 1,08 миллиарда крон (около 42 миллионов евро).

Изменение правил связано с тем, что в настоящее время школы получают на педагогических ассистентов больше средств, чем реально необходимо. Неосвоенные суммы остаются в распоряжении школ и за счет них выплачиваются премиальные сотрудникам, которые не принимают участия в реализации программы инклюзивного образования.

 
 
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