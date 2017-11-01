Медаль Б. Больцано в Праге вручат американскому математику С. Бассу

Медалью Бернардо Больцано за значительный вклад в развитие математических наук, присуждаемой чешской Академией наук, в этом году будет награжден американский математик Сэмюэл Басс, профессор Калифорнийского университета. Церемения вручения премии, названной именем пражского математика итальянского происхождения, состоится в Праге в четверг, 2 ноября.

В последние годы этой престижной награды были удостоены также чешские ученые - Maриан Фабиан, Владимир Мюллер, Павел Крейчи.

«Сэмюэл Басс, помимо прочего, является выдающимся специалистом по использованию математической логики в компьютерной сфере, занимается формальной арифметикой и длительное время тесно сотрудничает с чешским Институтом математики, в частности, с профессором Павлом Пудлаком», - сообщил информационному агентству ЧТК директор Института математики Академии наук ЧР Иржи Ракосник.