Машиностроительный завод Витковице намеревается создать небольшое предприятие в Саудовской Аравии и постепенно построить аналогичные ему цеха в других странах мира, к примеру, в Азии и США. Цель - сокращение расстояния между предприятием - поставщиком и конечным заказчиком, что должно помочь и решению проблемы нехватки работников на отечественном рынке труда. Компания хочет в ближайшие два или три года инвестировать в строительство завода порядка 4 миллионов евро(от 80 до 100 млн крон), - сообщил ČTK генеральный директор Vítkovice Либор Витассек. Витковице также планирует строительство небольшого монтажного завода недалеко от Москвы.