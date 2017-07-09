Машиностроительный завод Витковице хочет создать небольшие предприятия в Саудовской Аравии и в России

Лорета Вашкова
09-07-2017
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Машиностроительный завод Витковице намеревается создать небольшое предприятие в Саудовской Аравии и постепенно построить аналогичные ему цеха в других странах мира, к примеру, в Азии и США. Цель - сокращение расстояния между предприятием - поставщиком и конечным заказчиком, что должно помочь и решению проблемы нехватки работников на отечественном рынке труда. Компания хочет в ближайшие два или три года инвестировать в строительство завода порядка 4 миллионов евро(от 80 до 100 млн крон), - сообщил ČTK генеральный директор Vítkovice Либор Витассек. Витковице также планирует строительство небольшого монтажного завода недалеко от Москвы.

 
 
 
 
 
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