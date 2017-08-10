Мартин Гавлат завершил карьеру

Тимур Кашапов
10-08-2017
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В Брно состоялся прощальный матч экс-нападающего сборной Чехии Мартина Гавлата, в котором приняли участие такие звезды чешского хоккея, как Яромир Ягр, Ондржей Палат, Томаш Гертл, Патрик Элиаш и др. Победу в итоге одержала команда Мартина Гавлата, которая переиграла «Комету» (Брно) со счетом 10:5. Напомним, что в прошлом сезоне 36-летний хоккеист подписал контракт с «Кометой», но так и не сыграл за клуб ни одного матча. В НХЛ он завершил карьеру в 2015 году после досрочного рассторжения контракта с «Сент-Луис Блюз».

 
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