В Брно состоялся прощальный матч экс-нападающего сборной Чехии Мартина Гавлата, в котором приняли участие такие звезды чешского хоккея, как Яромир Ягр, Ондржей Палат, Томаш Гертл, Патрик Элиаш и др. Победу в итоге одержала команда Мартина Гавлата, которая переиграла «Комету» (Брно) со счетом 10:5. Напомним, что в прошлом сезоне 36-летний хоккеист подписал контракт с «Кометой», но так и не сыграл за клуб ни одного матча. В НХЛ он завершил карьеру в 2015 году после досрочного рассторжения контракта с «Сент-Луис Блюз».