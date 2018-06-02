Марш примирения посвящен жертвам выселения немцев из Чехословакии

Лорета Вашкова
02-06-2018
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Примерно 250 человек в субботу отправились 32-километровым Маршем примирения, проходящим по маршруту от Погоржелиц до Брно. Мероприятие посвящено жертвам выселения этнических немцев из Чехословакии, а именно из города Брно, после Второй мировой войны. Ярослав Острчилик сообщил от имени организаторов похода, который является составной частью фестиваля Meeting Brno, о предлопожении, что на брененскую площадь им. Менделя примерно в 18:00 могло бы дойти около 500 – 700 человек.

Первый аналогичный марш в 2006 году организовала группа студентов. «С 2015 года поход как символ примирения осуществляется в обратном направлении, нежели трасса, по которой шли жители Чехословакии немецкого происхождения, покидавшие свои дома», – сообщил Я. Острчилик.

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