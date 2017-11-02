Марек Хилшер примет участие в президентских выборах

Тимур Кашапов
02-11-2017
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Врач и активист Марек Хилшер заручился поддержкой достаточного числа сенаторов, чтобы участвовать в выборах Президента ЧР. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции. По его словам, соответствующие документы для регистрации его кандидатуры будут переданы в МВД в четверг, 2 ноября, во второй половине дня.

Таким образом, Хилшер стал уже седьмым участников будущих президентских выборов, которые состоятся в январе 2018 года. Объясняя причины своего выдвижения, он заявил, что Чехии нужен президент, который будет соблюдать и чтить конституцию, работать на благо населения, а не будет марионеткой миллионеров и закулисных игроков.

 
 
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