Магазины и рестораны пойманы на продаже спиртного несовершеннолетним

60% магазинов, подвергнутых проверке Чешской торговой инспекцией, в последний день учебного 2017/2018 года, когда в школах раздавали табели, продавали несовершеннолетним спиртное. Всего ревизоры осуществили контрольные рейды по 44 точкам – магазинам, ресторанам и одиночным ларькам.

Как выяснилось, несовершеннолетние, желавшие отметить начало каникул, в ряде мест могли себе купить не только пиво или вино, но также и более крепкие напитки – водку, ром. Нарушителям ныне грозит штраф до 1 миллиона крон (болнн 38 тысяч евро).