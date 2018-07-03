Магазины и рестораны пойманы на продаже спиртного несовершеннолетним

Антон Каймаков
03-07-2018
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60% магазинов, подвергнутых проверке Чешской торговой инспекцией, в последний день учебного 2017/2018 года, когда в школах раздавали табели, продавали несовершеннолетним спиртное. Всего ревизоры осуществили контрольные рейды по 44 точкам – магазинам, ресторанам и одиночным ларькам.

Как выяснилось, несовершеннолетние, желавшие отметить начало каникул, в ряде мест могли себе купить не только пиво или вино, но также и более крепкие напитки – водку, ром. Нарушителям ныне грозит штраф до 1 миллиона крон (болнн 38 тысяч евро).

 
 
 
 
 
 
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