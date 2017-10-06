М. Земан хотел бы расширить полномочия президента, избранного народом

Действующий чешский президент Милош Земан хотел бы расширить полномочия главы государства, избранного посредством прямых выборов. Об этом он сообщил в четверг в эфире программы «Неделя с президентом» на телеканале TV Barrandov. Он сообщил, что президент должен иметь законодательную инициативу, а для принятий некоторых решений, например, присуждение государственных наград, ему уже не требовалась бы подпись премьер-министра.

Помимо этого, расширенные полномочия затрудняли бы Палате депутатов «переголосовать» президентское вето. В настоящее время для этого необходим 101 голос из 200 депутатов, по мнению Милоша Земана, новое число бы равнялось 120 голосам. Глава государства также отметил, что на следующем этапе президент бы получил право вмешиваться в полномочия премьера при выборе министров.