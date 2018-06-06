M. Земан вновь высказался в пользу переноса посольства Чехии в Иерусалим

Президент Mилош Земан в ходе гала-вечера Американско-израильского комитета по общественным связям (AIPAC) в очередной раз озвучил свое мнение о целесообразности переноса посольства Чешской Республики из Тель-Авива в Иерусалим. Он оценил первые шаги ЧР в данном направлении, а именно недавнее учреждение чешского Почетного консульства в Иерусалиме.

В своем выступлении глава Чехии отверг тезис о том, что в Палестине действует освободительное движение, назвав радикальное движение ХАМАС террористической группировкой, а движение за национальное освобождение Палестины, более известное как ФАТХ (Fatah), недемократическим.

Земан также подверг критике главу европейской дипломатии Федерику Могерини за предложение, чтобы ЕС осудил решение США о переносе своего диппредставительства в Иерусалим, одновременно оценив, что Чехия вошла в число государств, которые наложили вето на данную инициативу.