M. Земан вновь высказался в пользу переноса посольства Чехии в Иерусалим

Лорета Вашкова
06-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Президент Mилош Земан в ходе гала-вечера Американско-израильского комитета по общественным связям (AIPAC) в очередной раз озвучил свое мнение о целесообразности переноса посольства Чешской Республики из Тель-Авива в Иерусалим. Он оценил первые шаги ЧР в данном направлении, а именно недавнее учреждение чешского Почетного консульства в Иерусалиме.

В своем выступлении глава Чехии отверг тезис о том, что в Палестине действует освободительное движение, назвав радикальное движение ХАМАС террористической группировкой, а движение за национальное освобождение Палестины, более известное как ФАТХ (Fatah), недемократическим.

Земан также подверг критике главу европейской дипломатии Федерику Могерини за предложение, чтобы ЕС осудил решение США о переносе своего диппредставительства в Иерусалим, одновременно оценив, что Чехия вошла в число государств, которые наложили вето на данную инициативу.

Статьи на ту же тему
Анатолий Торкунов, фото: ЧТК / Шулова Катержина

Первый Чешско-российский форум. Вопрос засекреченных архивов

Недоступность исторических документов, хранящихся в российских архивах, стала одной из тем первого Чешско-российского дискуссионного форума,…
Андрей Бабиш и Mилош Земан, фото: ЧТК / Шиманек Вит

Старый новый премьер принес присягу

Президент ЧР Mилош Земан в среду, 6 июня, повторно назначил председателя движения ANO Андрея Бабиша, ставшего победителем парламентских…
Фото: ЧТК / Камарит Михал

Вацлавская площадь кричала премьеру: «Ганьба!»

Фигура премьер-министра Андрея Бабиша, возглавляющего правительство в отставке, продолжает вызывать резкое неприятие у части чешского общества.…
Далее об этом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 