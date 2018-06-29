М. Земан уточнил обстоятельства, связанные с назначением главы МИД

В эфире частного телеканала Barrandov президент Милош Земан в четверг сообщил, что премьер Андрей Бабиш предложил ему один список с именами кандидатов на посты министров. В нем на должность министра иностранных дел были выдвинуты двое кандидатов – Мирослав Похе и Ян Гамачек (оба от партии социал-демократов). В среду президент назначил главой этого ведомства Я. Гамачека.
"Был предоставлен предварительный список состава правительства, где имена кандидатов на пост главы чешской дипломатии вообще отсуствовали, а в прилагаемом к нему, по сути, письме господина премьера в качестве кандидата выдвигался М. Похе с тем, что если это предложение не получит моего одобрения, на должность может быть назначен Я. Гамачек. Я одобрил вторую кандидатуру", - сообщил Земан.
Я.Гамачек отметил, что назначение нового правительства происходило в полном соответствии с буквой и духом Конституции ЧР.
Маршал Конев и вторжение 1968 – неперевернутая страница истории
Денежная реформа 1953 – отъем денег у населения в рамках закона
Кабинет поддержал введение в Чехии полноценного брака для однополых пар
Южноевропейцев все чаще привлекает работа в Чехии
Невольничий рынок в центре Праги. Флешмоб Amnesty International