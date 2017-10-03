М. Земан: Референдум в Каталонии показал начинающуюся регионализацию Европы

По мнению президента Чешской Республики Милоша Земана, референдум в Каталонии стал демонстрацией начинающейся регионализации Европы. Глава государства ожидает, что Шотландия захочет отделиться от Великобритании. Об этом президент заявил во время дискуссии с региональными представителями в ходе своего визита в Устецкий край. Вмешательство центральных органов против участников референдума Милош Земан не комментировал.

По мнению чешского президента, естественным является и тот факт, что тенденции к провозглашению независимости исходят от богатых регионов.