М. Земан: Референдум в Каталонии показал начинающуюся регионализацию Европы

Ольга Васинкевич
03-10-2017
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По мнению президента Чешской Республики Милоша Земана, референдум в Каталонии стал демонстрацией начинающейся регионализации Европы. Глава государства ожидает, что Шотландия захочет отделиться от Великобритании. Об этом президент заявил во время дискуссии с региональными представителями в ходе своего визита в Устецкий край. Вмешательство центральных органов против участников референдума Милош Земан не комментировал.

По мнению чешского президента, естественным является и тот факт, что тенденции к провозглашению независимости исходят от богатых регионов.

 
 
 
 
 
 
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