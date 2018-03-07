М. Земан планирует посетить в этом году Словакию, Польшу, Германию и Австрию

Лорета Вашкова
07-03-2018
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Первый зарубежный визит после переизбрания на второй срок президент М. Земан совершит в начале апреля в Словакию. Позже глава государства намерен посетить с официальным визитом Польшу, Германию и Австрию, а также Венгрию, которая входит в состав «Вышеградской четверки».

Еще в текущем году М. Земан хотел бы побывать в Израиле. Об этом в среду, 7 марта, ЧТК сообщил директор внешнеполитического отдела Пражского Града Рудольф Индрак. Визит в Словакию, по словам Индрака, планируется в период с 4-го по 6-е апреля.

 
 
 
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