М. Земан планирует посетить в этом году Словакию, Польшу, Германию и Австрию

Первый зарубежный визит после переизбрания на второй срок президент М. Земан совершит в начале апреля в Словакию. Позже глава государства намерен посетить с официальным визитом Польшу, Германию и Австрию, а также Венгрию, которая входит в состав «Вышеградской четверки».

Еще в текущем году М. Земан хотел бы побывать в Израиле. Об этом в среду, 7 марта, ЧТК сообщил директор внешнеполитического отдела Пражского Града Рудольф Индрак. Визит в Словакию, по словам Индрака, планируется в период с 4-го по 6-е апреля.