М. Земан наградил папского нунция в Чехии орденом Масарика

В Пражском Граде состоялась торжественная церемония, во время которой президент Милош Земан вручил орден Т. Г. Масарика послу Ватикана в Чехии Джузеппе Леанце.

В этом году представителю Святого Престола исполнилось 75 лет, в связи с чем он завершает свою деятельность в посольстве Ватикана. Имя его преемника на посту главы Апостольской нунциатуры будет известно в течение этого года.

Джузеппе Леанца получил высокую награду «за выдающиеся заслуги в развитии демократии, гуманизма и прав человека». Во вступительной речи Милош Земан поблагодарил прелата за все, что он сделал для Чешской Республики.

Президент также вспомнил исторический эпизод, когда Т. Г. Масарик вывесил на Пражском Граде флаг с изображением гуситской чаши, после чего апостольский нунций в знак протеста на два года покинул столицу Чехословакии.