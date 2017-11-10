М. Земан комментировал выдвижение в президенты других кандидатов

Глава Чешской Республики Милош Земан в программе телеканала Barrandov 9 ноября высказался по поводу нескольких своих соперников, выдвинувших кандидатуры на должность Президента на ближайших общенародных выборах в январе 2018 года.

Отвечая на вопрос ведущего программы об одном из претендентов на данное кресло, а именно о бывшем премьере и экс-председателе Гражданско-демократической партии Миреке Тополанеке, Милош Земан констатировал, что «без какой-либо увязки с кандидатурой М. Тополанека, Марек Далек (бывший советник Тополанека - ред.) недавно начал отбывать свой срок наказания в тюрьме». Ранее президент, который баллотируется на этот пост на второй срок, повторно сообщал, что не будет комментировать выдвижение других претендентов в президенты ЧР.

Под кандидатурой М. Земана, высказавшегося в пользу упразднения возможности поддержки кандидатов в президенты со стороны депутатов или сенаторов, подписались более 113 тысяч чешских граждан.