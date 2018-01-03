М. Калоусек: Доклад OLAF по «Гнезду аиста» подтверждает мошенничество

Катерина Айзпурвит
03-01-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Глава парламентской фракции TOP-09 Мирослав Калоусек сообщил, что ознакомился с заключением Европейской службы по борьбе с мошенничеством (OLAF) по делу о злоупотреблениях субсидиями ЕС при финансировании комплекса «Гнездо аиста», принадлежащего членам семьи премьер-министра Андрея Бабиша.

По утверждению политика, документ подтверждает факты мошенничества. «В докладе OLAF ясно сформулирован факт совершения преступного деяния, и Служба рекомендует Еврокомиссии вмешаться. В переводе — это было мошенничество», – написал Калоусек в своем twitter.

Доклад OLAF по «Гнезду аиста» будет приложен к делу, которое возбудила по фактам злоупотреблений полиция ЧР. При этом надзорный орган стороны обвинения не рекомендовал Министерству финансов публиковать полный текст доклада Европейской службы по борьбе с мошенничеством.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 