М. Калоусек: Доклад OLAF по «Гнезду аиста» подтверждает мошенничество

Глава парламентской фракции TOP-09 Мирослав Калоусек сообщил, что ознакомился с заключением Европейской службы по борьбе с мошенничеством (OLAF) по делу о злоупотреблениях субсидиями ЕС при финансировании комплекса «Гнездо аиста», принадлежащего членам семьи премьер-министра Андрея Бабиша.

По утверждению политика, документ подтверждает факты мошенничества. «В докладе OLAF ясно сформулирован факт совершения преступного деяния, и Служба рекомендует Еврокомиссии вмешаться. В переводе — это было мошенничество», – написал Калоусек в своем twitter.

Доклад OLAF по «Гнезду аиста» будет приложен к делу, которое возбудила по фактам злоупотреблений полиция ЧР. При этом надзорный орган стороны обвинения не рекомендовал Министерству финансов публиковать полный текст доклада Европейской службы по борьбе с мошенничеством.