Пражский верховный суд, повторно рассматривавший дело лоббиста Марека Далика, приговорил его к пяти годам тюремного заключения и штрафу в размере 4 миллионов крон (148 тыс. евро) за махинации, касающиеся приобретения бронетранспортеров Pandur для Чешской армии. В случае неуплаты в установленный срок осужденным штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, срок лишения свободы будет продлен на два года. Лоббист, занимавший должность советника бывшего премьер-министра Чехии Мирека Тополанека, с самого начала отрицает свою вину. В ноябре 2007 года в ходе неформальной встречи в пражском ресторане Далик потребовал от представителя оружейной компании Steyr 18 миллионов евро за продолжение переговоров о приобретении бронетранспортеров Pandur с тем, что он может оказать влияние на решение правительства о приобретении военной техники.