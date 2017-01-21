Новости Люди на Вацлавской площади протестовали за демократию и против популизма

21-01-2017 18:03 | Ольга Васинкевич

Приблизительно двести человек приняло в субботу участие в собрании, солидарном с шествием женщин в Вашингтоне, которое прошло под названием «Любовь победит ненависть» (Love Trumps Hate). Акция, в названии которой игра слов ясно ссылается на нового президента США, хочет обратиться к политикам и гражданам с призывом поддержать демократию и гражданское общество. Эти ценности, по мнению организаторов субботних мероприятий, становятся под угрозу с приходом к власти Д. Трампа. Среди собравшихся на Вацлавской площади в Праге были преимущественно американцы, а также представители таких организаций как Greenpeace, Amnesty International, активистки за права женщин и другие.

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Люди на Вацлавской площади протестовали за демократию и против популизма 21-01-2017 18:03 | Ольга Васинкевич Приблизительно двести человек приняло в субботу участие в собрании, солидарном с шествием женщин в Вашингтоне, которое прошло под названием «Любовь победит ненависть» (Love Trumps Hate). Акция, в названии которой игра слов ясно ссылается на нового президента США, хочет обратиться к политикам и гражданам с призывом поддержать демократию и гражданское общество. Эти ценности, по мнению организаторов субботних мероприятий, становятся под угрозу с приходом к власти Д. Трампа. Среди собравшихся на Вацлавской площади в Праге были преимущественно американцы, а также представители таких организаций как Greenpeace, Amnesty International, активистки за права женщин и другие.

Прогноз погоды на 22 января 21-01-2017 15:40 | Ольга Васинкевич В воскресенье 22 января на большей части территории Чешской Республики ожидается ясная погода, местами возможна низкая облачность и осадки в виде слабого снега. Минимальная температура ночью от -12 до -17 °C. Днем столбик термометра поднимется до отметки от -5 до 0 °C. Ветер умеренный юго-восточного направления 3-7 м/с. В ряде регионов Чехии из-за похолодания повышен уровень смога.

Депутат движения ANO предлагает ввести более строгие требования при строительстве мечетей 21-01-2017 13:06 | Ольга Васинкевич Возведение некоторых построек религиозного характера, в особенности, мечетей, должно подвергаться более серьезному регулированию. Например, для этого было бы необходимо согласие местного населения после проведения референдума. Такие меры не должны касаться традиционных религиозных построек, но лишь тех церквей и религиозных сообществ, которые не являются носителями так называемых «особых прав» в соответствии с законом о церквях. Данную поправку к закону о строительстве, который находится на рассмотрении в Парламенте, предложил внести депутат от движения ANO Карел Райс.

В центре Праги погибло пять лебедей 21-01-2017 12:58 | Ольга Васинкевич В центре Праги, неподалеку от Карлова моста, в пятницу было обнаружено пять мертвых лебедей. Из-за подозрения на птичий грипп они были перевезены для обследования в Государственный ветеринарный институт. Предварительные результаты будут обнародованы в субботу, сообщил серверу Novinky.cz пресс-секретарь государственного ветеринарного управления Петр Майер. Птичий грипп в Чехии появился в начале 2017 года, впервые по прошествии 10 лет. Пока что в стране было обнаружено восемь очагов инфекции.

Президент Земан станцевал на благотворительном балу 21-01-2017 11:02 | Ольга Васинкевич Ужин с президентской четой, поездку в Лондон или Париж, билет на концерт Карела Готта и многое другое могли выиграть гости в лотерее на благотворительном балу, который организовала президентская чета в пятницу в Испанском зале в Пражском Граде. Билет, который одновременно был и купоном на участие в лотерее, обошелся желающим в 8 тысяч крон (296 евро). Приглашение на бал получило 500 гостей. На мероприятии присутствовал, например, ряд министров – Милан Хованец, Милослав Людвик, Карла Шлехтова, Андрей Бабиш, Мартин Стропницкий, а также президент полиции Томаш Туги. Благотворительный бал прошел в этом году в третий раз. Его традиционно открыл танец президентской четы под сочинение И. Штрауса «Вальс на прекрасном голубом Дунае» под аплодисменты собравшихся.

Ушла из жизни председатель Конфедерации политзаключенных Надежда Кавалирова 21-01-2017 10:49 | Ольга Васинкевич В возрасте 93 лет в пятницу в Пардубицах ушла из жизни долгие годы занимавшая пост председателя Конфедерации политзаключенных Надежда Кавалирова. В период коммунизма Кавалирова провела несколько лет в заключении по политическим мотивам. После ноября 1989 года она занималась вопросами возмещения ущерба политзаключенным и принимала участие в подготовке проектов законодательства по данному вопросу. Прощание с Надеждой Кавалировой состоится 27 января в 13 часов в Базилике Вознесения Девы Марии на пражском Страгове.

Грипп унес жизни 37 человек 20-01-2017 17:38 | Антон Каймаков 122 тяжелых случая заболеваний гриппом зафиксировали врачи с момента начала в 2017 году в Чешской Республике сезонной эпидемии. Болезнь уже унесла жизни 37 человек, однако пик роста числа заболеваний еще не достигнут. За последнюю неделю общее число граждан, заболевших гриппом или острыми респираторными недугами, подскочило на 10%. В первую очередь, к группе риска относятся дети в возрасте до 14 лет.

Подписанты «Хартии-77» требуют от чешского правительства защищать права человека в КНР 20-01-2017 15:13 | Катерина Айзпурвит Более 160 бывших диссидентов, участвовавших в движении «Хартия-77», обратилось с открытым письмом к премьер-министру ЧР Богуславу Соботке с требованием выступить в поддержку защиты прав человека в Китае. Активисты указывают, что правительству Чехии следует добиваться освобождения находящегося за решеткой диссидента, поэта, лауреата Нобелевской премии за мир Лю Сяобо. Подписи под документом поставили философ Даниэл Кроупа, Пражский епископ Вацлав Малы, бывший министр образования Ян Сокол, бывший глава МИД Александр Вондра и многие другие.

Торговцы пиротехникой в ЧР рискуют жизнью – своей и чужой 20-01-2017 14:39 | Антон Каймаков Треть чешских торговцев хлопушками, петардами и другим пиротехническим товаром, популярным в период новогодних праздников, нарушают действующие предписания. Такие данные опубликовала Чешская торговая инспекция. Наиболее серьезной ошибкой является продажа товара, не соответствующего стандартам безопасности, а также хранение в торговой точке большого количества пиротехнических игрушек. Последнее, в случае детонации, может поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также чревато нанесением значительного материального ущерба. В некоторых случаях в торговых точках хранилось одновременно до 500 килограммов взрывоопасного товара, что в шесть раз больше, чем допускают действующие нормативы.