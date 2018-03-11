Лучшим фильмом 2017 г. признана лента «Ледяная баба», собравшая 6 «Чешских львов»

Фильм режиссера Богдана Сламы «Ледяная баба», или «Ледяная мать» (Bába z ledu), победил в шести номинациях на главную кинопремию страны «Чешский лев». Итоги конкурса, который проводит Чешская академия телевидения и кинематографии, были оглашены на торжественной церемонии в зале Рудольфинума вечером 10 марта.
Лента «Ледяная баба» описывает отношения между поколениями в одной чешской семье, проблемы, эмоции и надежды людей старшего возраста. Важную роль в картине занимает моржевание – зимнее плаванье.
Три статуэтки «Чешского льва» получил фильм «Босиком по стерне» (Po strništi bos) Яна Сверака о жизни школьника в деревне во времена протектората. Драма «Милада» о политическом процессе над Миладой Гораковой победила в двух номинациях.
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