Новости Лучше всего заботятся об интеграции иностранцев Брно и Амстердам

09-01-2017 16:45 | Ольга Васинкевич

Престижное британское издание Financial Times оценило моравскую столицу Брно вместе с Амстердамом, как лучшие города в подходе к интеграции иностранцев. Помимо этого, Брно получило высокую оценку в заботе об инвесторах. Первенства в заботе об иностранцах столица Моравии добилась благодаря функционированию уникального центра, который помогает иностранным специалистам найти работу, жилье, предоставляет услуги переводчиков, а также организует культурные мероприятия. Ежегодно Expat Centre Brno отвечает более чем на тысячу запросов от иностранцев, работающих в Брно. Центр существует с 2010 года при сотрудничестве объединения Brnopolis с мэрией города. Персональные и письменные консультации он предоставляет иностранцам бесплатно.

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Лекарства все чаще можно купить в магазинах вместо аптек 09-01-2017 17:42 | Ольга Васинкевич В Чехии все чаще стало можно приобрести лекарственные средства не в аптеках, а, например, на бензоколонках, в косметических или обычных магазинах. С 2010 года число таких мест увеличилось в 14 раз. В 2016 году люди могли приобрести обезболивающие средства, а также лекарства от проблем с кишечником в 2200 точках. В Чешской Республике продаваться не в аптеках могут так называемые «специализированные препараты», то есть лекарства, которые можно принимать без предварительной консультации с врачом. К ним относятся чаи, дезинфицирующие средства, а также препараты, облегчающие умеренную боль. В настоящее время в Чехии насчитывается порядка 70 таких препаратов.

Социал-демократы хотят потратить профицит бюджета на пенсии 09-01-2017 16:45 | Ольга Васинкевич Социал-демократы на заседании коалиционного совета в понедельник планируют предложить перевести профицит бюджета за 2016 год на пенсионный счет, с которого средства отправляются пенсионерам. Об этом сообщил премьер-министр и глава социальной демократии Богуслав Соботка в понедельник после заседания правительства. По его словам, альтернативное предложение от ЧСДП заключается в том, чтобы использовать переизбыток средств бюджета в размере 62 миллиардов крон (2,3 млрд. евро) на снижение дефицита в 2017 году. Напомним, что дефицит бюджета на 2017 год составит 60 миллиардов крон (2,2 млрд. евро).

Лучше всего заботятся об интеграции иностранцев Брно и Амстердам 09-01-2017 16:45 | Ольга Васинкевич Престижное британское издание Financial Times оценило моравскую столицу Брно вместе с Амстердамом, как лучшие города в подходе к интеграции иностранцев. Помимо этого, Брно получило высокую оценку в заботе об инвесторах. Первенства в заботе об иностранцах столица Моравии добилась благодаря функционированию уникального центра, который помогает иностранным специалистам найти работу, жилье, предоставляет услуги переводчиков, а также организует культурные мероприятия. Ежегодно Expat Centre Brno отвечает более чем на тысячу запросов от иностранцев, работающих в Брно. Центр существует с 2010 года при сотрудничестве объединения Brnopolis с мэрией города. Персональные и письменные консультации он предоставляет иностранцам бесплатно.

Цены на квартиры в Чехии выросли за 10 лет на 80% 09-01-2017 15:57 | Ольга Васинкевич В 2016 году стоимость квартир в Чешской Республике за год выросла на 10%, причем рост цен был аналогичным как в Праге, так и в регионах за пределами столицы. По сравнению с 2005 годом, стоимость жилья выросла приблизительно на 80%. Процент инфляции за тот же период увеличился на четверть. При сравнении актуальных цен на жилье с 2008 годом, то есть первым кризисным годом, между Прагой и иными регионами существуют значительные отличия. По всей Чешской Республике цены на жилую недвижимость выросли на 13,7%, за пределами Праги – на 3,9%, в столице – на 23,3%. Такие данные стали известны из информации Чешского статистического управления.

Прогноз погоды на 10 января 09-01-2017 14:26 | Ольга Васинкевич Во вторник, 10 января, в Чехии ожидается ясная погода. В первой половине дня в некоторых районах – переменная облачность, местами пройдет снег. Ночью столбик термометра на северо-западе страны опустится до отметки -17 °C. Днем максимальная температура воздуха от -6 до -2 °C, на северо-востоке до -8 °C. Ветер умеренный южного и юго-восточного направлений 2-6 м/с.

Государственное управление по контролю над лекарственными средствами выпишет новый тендер на поставки конопли 09-01-2017 14:17 | Ольга Васинкевич Государственное управление по контролю над лекарственными средствами собирается объявить новый тендер на поставки лечебной конопли. Оба претендента, которые подали заявки на актуальный тендер, не выполнили его условий, поэтому управление вынуждено его отменить. Предполагаемая сумма тендера - 6,36 миллиона крон без учета НДС (235,5 тысяч евро). Как сообщил журналистам в понедельник директор управления Зденек Благута, такая ситуация сложилась, по всей вероятности, из-за того, что в настоящее время в Чешской Республике не существует субъекта, который был бы полностью готов к выполнению условий тендера. По его словам, оба неуспешных претендента занимались, скорее, земледельческой деятельностью, и не имели достаточного опыта с фармакологией.

Активисты, протестующие против войны в Сирии, прибыли в Чехию 09-01-2017 14:09 | Ольга Васинкевич Около 50 активистов, которые в знак протеста против войны в Сирии идут пешком из Берлина в Халеб (Алеппо), прибыли в понедельник в Чешскую Республику. В этот же день их ожидает путь в Либоухец, сообщил агентству ČTK священник Микулаш Выметал, который является соорганизатором перехода по чешской территории. Несмотря на то, что число путешествующих, по сравнению с переходом по Германии, уменьшилось, Микулаш Выметал выразил надежду, что к шествию примкнут и чехи. Инициатором процессии стала журналистка и блоггер Анна Албот. Участники мероприятия хотят выразить солидарность не только с жителями Алеппо, но и с жителями других городов, пострадавших от военных действий. Предполагается, что переход продлится примерно три с половиной месяца.

Президент Милош Земан выразил соболезнования в связи с кончиной Мариу Суариша 09-01-2017 12:38 | Ольга Васинкевич Президент Чешской Республики Милош Земан выразил соболезнования Португалии в связи с кончиной бывшего президента страны Мариу Суариша. В телеграмме действующему главе государства Марселу ди Соза, которую обнародовал Пражский Град, он назвал Суариша великим государственным деятелем и напомнил, что в 1989 году он однозначно встал на сторону идеала «бархатной» революции.

Кабинет министров признал значение «Хартии 77» 09-01-2017 12:31 | Ольга Васинкевич На первом заседании 2017 года правительство приняло постановление, в котором, помимо прочего, отмечается, что кабинет министров уважает все жертвы репрессий, связанных с деятельностью «Хартии 77». Без отваги и неизменных усилий подписантов «Хартии» путь к сегодняшнему состоянию государства был бы более трудным, говорится в постановлении. Премьер-министр Богуслав Соботка сообщил в сети Twitter, что правительство единогласно поддержало традиции борьбы «Хартии 77» за права человека и гражданина. По словам кабинета, «Хартия» навсегда останется напоминанием отважной гражданской позиции, которая и ценой жертв способна изменять мир.