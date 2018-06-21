Лубомир Заоралек назвал Вьетнам «организованной преступной группировкой»

Тимур Кашапов
21-06-2018
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Экс-министр иностранных дел ЧР Лубомир Заоралек выступил на заседании Комитета по внешней политике Палаты депутатов, на котором сравнил Вьетнам с «организованной преступной группировкой» и назвал страну «угрозой безопасности первого порядка». Данные заявления он сделал в реакции на описание госсекретарем МИДа Милослава Сташека ситуации с выдачей во Вьетнаме чешских виз. Сташек подчеркнул, что данная тема заслуживает отдельного обсуждения.

«Мы уделили этому вопросу особое внимание, как и Совет национальной безопасности. Вьетнам стал угрозой безопасности первого порядка. Вьетнам – это просто организованная преступная группировка. Когда я был в Ханое и Сайгоне, нормальные вьетнамцы просили у меня прощения за то, преступность каких масштабов они посылают нам в Чешскую Республику», - приводит слова Лубомира Заоралека информационное агентство ČTK.

 
 
 
 
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