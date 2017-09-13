Ликвидирована банда наркоторговцев

Антон Каймаков
13-09-2017
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В результате успешной международной полицейской операции была ликвидирована банда производителей и торговцев наркотиками, действовавшая на территории Чехии, Словакии и Польши. Стражи правопорядка осуществили арест 44 человек, задействованных в преступной деятельности, развернутой на территории сразу трех государств. На территории Польши преступники скупали лекарственные препараты, которые в Словакии подвергались первичной обработке и далее переправлялись в Чешскую Республику, где из них производили метамфетамин (первитин).

Подготовка по ликвидации банды производителей наркотиков разрабатывалась в течение года, захват преступников осуществился во всех странах в течение 24 часов.

 
 
 
 
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