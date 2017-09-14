Liglass Trading CZ может быть лишена права на строительство ГЭС в Кыргызстане

Чешская компания Liglass Trading CZ до сих пор не внесла первый взнос, обеспечивающий ей право строить гидроэлектростанции в Кыргызстане. 13 сентября Госкомитет по экономике и недропользованию страны заявил, что Liglass Trading CZ может перевести деньги до 19 сентября.

«В связи с тем, что соглашение по строительству ГЭС между правительством и Liglass Trading CZ было подписано 10 июля, а инвестиционное соглашение между Национальной энергохолдинговой компанией и предприятием «Электрические станции» – 4 августа, днем вступления в силу соглашения считается 4 августа. Если учесть, что 31 августа и 1 сентября были праздничными днями, то срок перевода 37 млн долларов истекает 19 сентября 2017 года», - говорится в сообщении комитета.

Напомним, Liglass Trading CZ выиграла тендер на строительство 10 малых ГЭС и получила право на возведение Верхне-Нарынского каскада ГЭС. 28 июля Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана подтвердил, что Liglass Tading CZ внесла гарантийный взнос в размере 1,14 млн долларов. Помимо этого, компания уплатила сбор за участие в размере около 30 тыс. долларов.