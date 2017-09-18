Liglass Trading CZ лишилась заказа на строительство Верхне-Нарынский каскад ГЭС в Кыргызстане

Правительство Кыргызстана расторгло контракт с чешской фирмой Liglass Trading CZ на строительство 10 малых ГЭС и возведение Верхне-Нарынского каскада ГЭС (сумма контракта – 12 млрд крон (571 миллион долларов)). Решение об этом принял премьер Кыргызстана Сапар Исаков после того, как Liglass Trading CZ в установленный срок не внесла 37 миллионов долларов, необходимых на удовлетворение требований российской компании РусГидро, изначально занимавшейся реализацией данного заказа.

Liglass Trading CZ 18 сентября просила отсрочки на внесение денег, но получила отказ.

Ранее, 28 июля, Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана подтвердил, что Liglass Tading CZ внесла гарантийный взнос в размере 1,14 млн долларов. Помимо этого, компания уплатила сбор за участие в тендере в размере около 30 тыс. долларов.

Напомним, что рекомендацию Liglass Tading CZ предоставил глава Канцелярии президента Чехии Вратислав Мынарж