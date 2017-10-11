Ligass намерен продолжать переговоры с киргизским правительством о строительстве ГЭС

Ольга Васинкевич
11-10-2017
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Чешская компания Liglass Trading CZ не оставляет надежды на строительство в Кыргызстане ГЭС. Несмотря на то, что киргизское правительство заявило о расторжении соглашения с фирмой, которую лоббировали президент ЧР Милош Земан и его канцлер Вратислав Мынарж, на минувшей неделе состоялись переговоры между представителями правительства и компанией Liglass Trading. В рамках переговоров чехи предложили решение спорной ситуации, однако киргизское правительство дало понять, что эти предложения неприемлемы, и во вторник подтвердило свое намерение расторгнуть договор.

По предложению чешской компании, проблемы должна помочь решить рабочая группа, а фирма также предоставит доказательства своей финансовой состоятельности заплатить обещанные 37 миллионов долларов. Однако, по заявлению вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева, правительство Кыргызстана намерено поставить в споре с чешской компанией точку.

 
 
 
 
 
 
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