Lidové noviny: Андрей Бабиш согласен с тем, чтобы президент Милош Земан назначил премьер-министром другого представителя движения ANO

Исполняющий обязанности премьер-министра ЧР Андрей Бабиш готов пойти на уступки и дать согласие с назначением главой правительства другого представителя движения ANO. Бабиш заявил об этом в интервью изданию Lidové noviny, подчеркнув при этом, что не ожидает такого шага от президента Милоша Земана.

«Если президент мне скажет, что формированием нового правительства поручит заниматься Рихарду Брабецу, я отнесусь к этому с уважением. Но я не думаю, что он так поступит. Президент держит слово, а он пообещал мне время до конца июня. Я сделал максимум для того, чтобы договориться с социал-демократами», - цитирует Lidové noviny Андрея Бабиша. Отметим, что Бабиш и Земан обсудят этот вопрос во вторник, 10 апреля, в резиденции главы государства в замке Ланы.