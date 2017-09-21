Lidl запускает интернет-магазин

Тимур Кашапов
21-09-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Немецкий супермаркет Lidl запустил свой первый в Чешской Республике официальный интернет-магазин, который стал для компании первым в странах Центральной и Восточной Европы. В режиме онлайн покупатели смогут приобрести самые разные товары, например, одежду и электронику. Вместе с тем, продукты питания на данном этапе продаваться не будут.

Представители Lidl заявили, что все заказанные товары будут доставляться покупателю в течение трех дней. В этих целях компания построила в 2016 году новый дистрибьюторский склад в городе Пльзень.

Напомним, что у Lidl уже имеется действующий интернет-магазин в Германии. В нем нельзя купить скоропортящиеся продукты, такие как хлеб, овощи или мясные изделия. Ассортимент состоит в основном из консервов, напитков, сладостей, электроники и других товаров с большим сроком годности.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 