Lidl запускает интернет-магазин

Немецкий супермаркет Lidl запустил свой первый в Чешской Республике официальный интернет-магазин, который стал для компании первым в странах Центральной и Восточной Европы. В режиме онлайн покупатели смогут приобрести самые разные товары, например, одежду и электронику. Вместе с тем, продукты питания на данном этапе продаваться не будут.

Представители Lidl заявили, что все заказанные товары будут доставляться покупателю в течение трех дней. В этих целях компания построила в 2016 году новый дистрибьюторский склад в городе Пльзень.

Напомним, что у Lidl уже имеется действующий интернет-магазин в Германии. В нем нельзя купить скоропортящиеся продукты, такие как хлеб, овощи или мясные изделия. Ассортимент состоит в основном из консервов, напитков, сладостей, электроники и других товаров с большим сроком годности.