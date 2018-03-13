Лидеры рейтинга доверия – глава Конституционного суда и президент

Из числа верховных представителей государства самым высоким доверием у граждан пользуются председатель Конституционного суда Павел Рыхетский и президент Чехии Милош Земан. Показатель доверия, соответственно – 50% и 49%.
На противоположном конце рейтинга с показателем недоверия на уровне 82% - глава парламентской фракции партии ТОР 09 Мирослав Калоусек.
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