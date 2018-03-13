Лидеры рейтинга доверия – глава Конституционного суда и президент

Антон Каймаков
13-03-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Из числа верховных представителей государства самым высоким доверием у граждан пользуются председатель Конституционного суда Павел Рыхетский и президент Чехии Милош Земан. Показатель доверия, соответственно – 50% и 49%.

На противоположном конце рейтинга с показателем недоверия на уровне 82% - глава парламентской фракции партии ТОР 09 Мирослав Калоусек.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 