Лидер ТОР 09: Это поражение для всей республики

Председатель ТОП 09 Мирослав Калоусек, чья партия, вероятно, не пройдет в Палату депутатов, считает полным поражением, если окажется, что 50% голосов избирателей будут отданы движению ANO, коммунистам и парии Свобода и прямая демократия.

Такой результат выборов Мирослав Калоусек считает проигрышем всей республики. Он обращает внимание на то, что снижение рейтингов традиционных политических партий – это тенденция, которая наблюдается не только в Чехии, но и в Европе.