Лидер ТОР 09: 50% голосов у ANO, коммунистов и Свободы и прямой демократии – это поражение

Антон Каймаков
21-10-2017
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Председатель ТОП 09 Мирослав Калоусек, чья партия, вероятно, не пройдет в Палату депутатов, считает полным поражением, если 50% голосов избирателей будут отданы движению ANO, коммунистов и парии Свобода и прямая демократия.

Такой результат выборов Мирослав Калоусек считает проигрышем всей республики. Он обращает внимание на то, что снижение рейтингов традиционных политических партий – это тенденция, которая наблюдается не только в Чехии.

 
 
 
 
 
 
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