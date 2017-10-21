Лидер ТОР 09: 50% голосов у ANO, коммунистов и Свободы и прямой демократии – это поражение

Председатель ТОП 09 Мирослав Калоусек, чья партия, вероятно, не пройдет в Палату депутатов, считает полным поражением, если 50% голосов избирателей будут отданы движению ANO, коммунистов и парии Свобода и прямая демократия.
Такой результат выборов Мирослав Калоусек считает проигрышем всей республики. Он обращает внимание на то, что снижение рейтингов традиционных политических партий – это тенденция, которая наблюдается не только в Чехии.
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