Лидер социал-демократов призвал премьера обнародовать переписку с Пражским Градом касательно назначения главы МИД

Председатель Чешской социал-демократической партии Ян Гамачек призвал премьер-министра Андрея Бабиша обнародовать переписку между Президиумом правительства ЧР и канцелярией главы государства, которая касалась выдвижения на пост министра иностранных дел кандидатуры Мирослава Похе.
Об этом назначенный на данную должность Я. Гамачек сообщил в пятницу, 29 июня, в эфире Чешского телевидения.
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