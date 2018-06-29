Лидер социал-демократов призвал премьера обнародовать переписку с Пражским Градом касательно назначения главы МИД

Лорета Вашкова
29-06-2018
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Председатель Чешской социал-демократической партии Ян Гамачек призвал премьер-министра Андрея Бабиша обнародовать переписку между Президиумом правительства ЧР и канцелярией главы государства, которая касалась выдвижения на пост министра иностранных дел кандидатуры Мирослава Похе.

Об этом назначенный на данную должность Я. Гамачек сообщил в пятницу, 29 июня, в эфире Чешского телевидения.

 
 
 
 
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